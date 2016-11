Auch Andrea Planta, der inzwischen dazugestossen ist, wünscht sich, dass der Rapidplatz ab und zu für einen Anlass genutzt wird, für ein Konzert etwa oder für einen Markt. «Warum spielt die Stadtmusik nicht einmal bei uns?», fragt er rhetorisch in die Runde. Vor einem Jahr ist er aus dem ländlichen Zürcher Unterland in den Limmat Tower gezogen. Aus luftiger Höhe hat er den Weihnachtsbaum auf dem Rapidplatz fotografiert und zeigt sein Handy in die Runde. «Nach meiner Pensionierung wollte ich urban leben. Hier habe ich alles in nächster Nähe, den Bahnhof, den Bus, den Arzt, die Lebensmittelgeschäfte.» Nur das kulinarische Angebot sei noch etwas dürftig, bedauert er. Viel Kontakt habe er noch nicht gefunden; das Leben im Tower sei recht anonym. Darum entschied er sich, dem Verein beizutreten.

Sasa Karalic ist in Dietikon aufgewachsen. «Für mich war immer klar, dass ich nicht stundenlang pendeln möchte. Dort, wo ich arbeite, will ich auch wohnen.» Als er nach dem Studium eine Stelle in der Silbern fand, sei der Entscheid, im Limmatfeld zu wohnen, naheliegend gewesen.

Glühwein schweisst zusammen

Das Gespräch am Stammtisch dreht sich um das missliche Parkregime im Quartier, um fehlende Abfallkübel und um die geplanten Vereinsaktivitäten. «Es kann doch nicht sein, dass Besucher nirgends ihr Auto für längere Zeit parkieren können», sagt Planta, und Karalic ergänzt: «Wenn wir als starker Verein auftreten, haben wir mehr Gewicht und die Chancen stehen besser, dass wir unsere Anliegen durchsetzen können.»