«Komm mehr zu mir!» «Achtung, ein Auto!» «Jetzt kommt eine Stufe.» Yannic Trüb redet an diesem sehr kalten Abend ständig. Er ist mit Jörg Schilling, seinem sehbehinderten Laufpartner, unterwegs zu einem Lauftraining. Diesem sagt Trüb alle Hindernisse, die sich den beiden in den Weg stellen, frühzeitig an. So wird Schilling von Trüb quasi durch die Strassen gelotst. Sich beim Laufen auf seinen sehenden Partner zu verlassen, erfordert viel Vertrauen. «Die Chemie muss stimmen», sagt Schilling. «Und die passt bei uns. Wir haben denselben Humor.» Trüb lacht herzhaft.

Nur gemeinsames Training

Trüb und Schilling bereiten sich an diesem Abend gemeinsam auf den Zürcher Silvesterlauf vor, der am Sonntag stattfindet – zum 40. Mal insgesamt. Die beiden werden dort zwar nicht gemeinsam starten, aber sie trainieren zusammen. Trüb ist einer von rund 30 ehrenamtlichen «Guides» des Lauftreffs Limmattal. Seit einem Jahr begleitet er blinde und sehbehinderte Läufer beim Laufsport. «Ich hatte dieses Tandem zwischen Guide und Läufer erstmals vor drei Jahren am Berglauf-Cup im Zürcher Oberland gesehen», erzählt er. «Das fand ich cool, das wollte ich auch machen.» Doch damals gab es noch keine Tandems in der Region Zürich.