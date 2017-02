Yohanes Yemane strahlt, als er auf der «Ameise» durch die riesige Halle herangebraust kommt. Das Fahren auf dem Hubstapler sei ihm der liebste Teil seiner Arbeit, sagt er. Und offensichtlich einer, den er gut macht: «Yohanes ist ein Profi auf der ‹Ameise›», sagt sein Ausbildner Jan Bochsler, der auch gleich erklärt, woher das Arbeitsgerät seinen Spitznamen hat. «Wir sagen dem Hubstapler ‹Ameise›, weil er, wie das Insekt, klein ist, aber viel arbeiten und tragen mag.»

Die «Ameise» ist aber nicht der einzige Grund, wieso Yemane strahlt. Dass der 28-Jährige bei der Transportfirma Planzer am Standort Altstetten eine Ausbildung machen kann, hat sein Leben verändert. Geboren in Eritrea, flüchtete Yemane im Alter von drei Jahren mit seiner Familie über die Grenze nach Äthiopien. Das war Anfang der 1990er-Jahre. Ein paar Jahre später, 1998, brach der Eritrea-Äthiopien-Krieg aus, der zwölf Jahre lang dauern sollte. Er machte rund eine Million Eritreer zu Flüchtlingen, darunter auch Yemane, der in der Schweiz Zuflucht suchte. Fünfeinhalb Jahre ist das nun her.

Ohne Familie, ohne Arbeit

Als Asylbewerber durfte Yemane nicht arbeiten. «Das war schlimm für mich», sagt er. Ohne Aufgabe zu sein, wenn man etwas tun wolle. Das sei schwierig. Zudem war er örtlich von seiner heutigen Frau und damaligen Freundin getrennt: Sie lebte in einer Asylunterkunft in Meilen, er war in Bubikon. «Wenn man nicht verheiratet und noch ohne Aufenthaltsbewilligung ist, hat man kein Recht darauf, am gleichen Ort zu wohnen», sagt er. Auch seine Tochter, die heute zwei Jahre alt ist, musste er anfangs noch die meiste Zeit entbehren.

Heute hat Yemane wieder viel Hoffnung für die Zukunft. Er hat eine Aufenthaltsbewilligung, ist verheiratet, wohnt seit Oktober gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter – ein «ruhiges und angenehmes Kind», sagt er – in Oetwil am See. Und er kann eine Ausbildung machen. Eine Ausbildung, die es bis vor kurzem noch gar nicht gegeben hat.