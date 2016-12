Bereits Mitte November begannen die Klosterfrauen «zu lebküchlen». Wenige Tage später, am 24. November, trafen «zwei Fräulein von Weiningen» im Kloster Fahr ein, um den Schwestern das «Zuckerbiscuitbaken» zu lehren. So notierte es Pater Joseph Dietrich in seinem Tagebuch. Man schrieb das Jahr 1701. Wenige Monate zuvor, im Juni, hatte der Pater im Kloster Fahr sein Amt als Beichtiger, wie der Beichtvater damals genannt wurde, angetreten. Es sollte die letzte Station im Leben des unermüdlichen Chronisten sein.