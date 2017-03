In der unterirdischen Einstellhalle ist es kalt. Der Geruch von Öl und Gummi steigt in die Nase. Zu sehen sind mehrere alte Kraftfahrzeuge, die trotz ihres hohen Alters schon von weitem glänzen. Darunter finden sich auch einige Saurer-Lastwagen. An der Wand hängen grosse Schraubenschlüssel. Hinter, unter und neben den Lastwagen sind sechs Handwerker in Overalls tätig. Die Männer treffen sich jeden Dienstagabend im Untergrund von Höri, um während vier Stunden ihre alten Fahrzeuge zu reparieren und restaurieren. Einer davon ist Dominic Reinhard aus Weiningen. Er bringt seinen 47-jährigen Tanklastwagen auf Vordermann.