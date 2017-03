Eine mutmassliche Kickbewegung sorgt derzeit in der Curlingszene für Gesprächsstoff. Hat Martin Rios vom Team Glarus im entscheidenden Vorrundenspiel um den Schweizer Meistertitel im Mixed-Doppel gegen den CC Limmattal einen Stein mit dem Fuss berührt und diesem eine entscheidende Richtungsänderung gegeben? Ein kurz nach der Partie von vergangenem Wochenende aufgetauchte Videosequenz lässt dies zumindest erahnen. Der Schweizer Curlingverband hat den Rekurs vom CC Limmattal gegen die Wertung der Niederlage mittlerweile abgelehnt, weil er erst am Folgetag und somit zu spät eingereicht wurde. Dafür hat er entschieden, dass das WM-Team mit Olympia-Chancen in einem Stechen ermittelt wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fall mit Limmattaler Beteiligung – ob direkt oder indirekt – hohe Wellen in der hiesigen Sportszene wirft. Da wären etwa die Ereignisse vom 12. September 1993. Auf der Sportanlage Juchhof stehen sich in einem 3.-Liga-Spiel die Fussballer von Jugoslavija und Birmensdorf gegenüber. Bis kurz vor Schluss verläuft die Partie in geordnetem Rahmen. Doch dann nimmt sie ein unschönes Ende. Nur Sekunden nachdem Jugoslavija-Stürmer Sladan Selakovic vom Schiedsrichter ein Elfmeter verwehrt worden ist, sinkt Birmensdorfs Goalie René Ruf mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen. Selakovic verletzt den FCB-Hüter mit einem Tritt in den Unterleib schwer. Es kommt zu Jagdszenen auf dem Feld. Die Partie muss daraufhin abgebrochen werden, Ruf landet mit einem in der Leiste eingeklemmten Hoden im Spital. Selakovic wird neun Monate gesperrt, Jugoslavija mit einer Busse und einer Forfaitniederlage bestraft. Es bleibt der einzige Fehltritt des Stürmers, der später sogar für den FC Birmensdorf aufläuft.

Verfolgungsjagd auf der Breite

Auch in einem anderen, weitherum für Aufsehen sorgendem Fall, sind Birmensdorfer Fussballer betroffen. Für das, was sich im letzten Vorrundenspiel vom 29. Oktober 2006 in der 3. Liga auf der heimischen Breite ereignet, können sie allerdings wieder nichts dafür. Nach 23 Minuten wird die Partie gegen Kosova abgebrochen, weil sich Schiedsrichter Antimo Marcello nach einer gelb/roten Karte gegen den Kosovaren Ismajl Bunjaku bedroht fühlt. Auf seiner Flucht wird Marcello von der Gästemannschaft und -zuschauern verfolgt.