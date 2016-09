Der Stolz auf das, was seiner Firma da in weniger als einem Jahr gelungen ist, merkt man ihm an: «Baubeginn war im November 2015, und heuer im Juli waren die Wohnungen bezugsfertig. Was mich besonders freut: Wir konnten alle Arbeiten an Dietiker Firmen vergeben.» Dabei wurde Wert auf den Erhalt des historischen Charakters des Hauses, einem der Identifikationsobjekte im Kronenareal, gelegt.

Erst «Neue Krone» dann «Bären»

Die Historie des Hauses mit angebauter Zehntenscheune geht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Die Scheune und die Stallungen dienten der Zehntenabgabe, im angebauten Haus, dem Vorgängerbau des «Alten Bären», wohnte der Zehntenvogt. Später wurde an den alten Wohnteil noch ein neuer Trakt angebaut, dessen Mauern beim Umbau freigelegt wurden. Das etwa ein Meter breite Bruchsteinmauerwerk musste beim Umbau mühsam abgetragen werden. Im Keller wurde ein Teil davon bewusst sichtbar gelassen – ein spannendes Relikt aus früherer Zeit. Die Transformation in eine Wirtschaft erfolgte im Jahr 1874, als der Eigentümer eine «Neue Krone» als Konkurrenz zur «Krone» eröffnete. Nach mehreren Besitzerwechseln erwarb 1898 der damalige Besitzer der «Krone» den «Ableger» und taufte ihn kurzerhand in «Bären» um. 1911 endete die Geschichte der «Bären»-Beiz. Mit dem Umbau wird nun ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Patina von Jahrhunderten

Für den Innenausbau wurde zunächst das Untergeschoss mit einer neuen Betondecke versehen, danach der Innenausbau mit einer Holzkonstruktion in Trockenbauweise ausgeführt. Die lange Geschichte des Hauses kann man innen noch an mehreren Stellen erkennen: den alten Aussenwänden, die im Keller nicht verputzt wurden, den originalen Steinlaibungen rund um die Fenster, dem Dachstuhl in den Wohnungen im 2. Stockwerk. Eine Patina wie an diesem Tannenholzbalken entsteht nur im Laufe vieler Jahrzehnte.

Bevor man diese zu sehen bekommt, muss man allerdings die erwähnte Treppe empor steigen, einen Lift gibt es nicht. «Ich habe sie ‹Himmelsleiter› genannt, weil das Treppenhaus wie ein Tunnel ohne Drehung nach oben führt, bevor es schliesslich den Blick frei gibt bis hoch zum Giebel. Daher auch die Assoziation mit der ‹Kathedrale›», erläutert Ehrat.

Kein Lift – keine Balkone

Wegen des fehlenden Lifts kam für manche Interessenten das Objekt nicht infrage, ebenso wegen der fehlenden Balkone, eine «pièce de résistance», wie Ehrat es nennt. Und so müssen etwa die Raucher, wie auch bei der Besichtigung beobachtet, ihrem Laster am geöffneten Fenster frönen. Der grosszügige Schnitt des Wohnraums und dafür aber eher kleine Schlafzimmer machten die Wohnungen auch für Familien uninteressant. Ehrat bewarb die Objekte als «besonders geeignet für Dinks», was für «Double income – no kids» steht. Speziell ist eine der Erdgeschosswohnungen. Diese betritt man nämlich durch den Eingang der ehemaligen Gaststube des «Alten Bären». Ohne Windfang, Eingangsbereich oder Garderobe steht man direkt im Wohnzimmer, der früheren Beiz.