Herr Notz, die Zukunft des Cabarets Voltaire ist nach dem Gemeinderats-Ja vom Mittwochabend gesichert, aber mit weniger Geld, als Sie für nötig befanden. Überwiegt die Freude oder der Frust?

Adrian Notz: Die Freude. Wir haben zwölf Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Dass die Stadt Zürich jetzt einen Betriebsbeitrag zahlt, ist ein grosses, positives Zeichen. Natürlich wäre es toll, wenn wir mehr Geld hätten, da spielt auch Enttäuschung mit. Aber jetzt müssen wir halt schauen, wie wir das Budget und das Programm machen.

Sie wollten einen jährlichen Betriebsbeitrag von 250 000 Franken, der Gemeinderat hat nun 100 000 bewilligt. Wie wollen Sie Ihre Ideen jetzt umsetzen?

Bisher war der Betrieb durch die Bar, den Shop und die Saalvermietung finanziert und der künstlerische Teil weniger gesichert. Das ändert sich jetzt mit den 100 000 Franken. Ob wir damit künstlerisches Personal oder Projekte finanzieren, sind strategische Entscheide, die wir in nächster Zeit treffen.

Ihr Ziel war ein vermehrt künstlerischer Betrieb, weniger ein Mehrzwecksaal mit Bar, wie sie es nannten. Lässt sich das noch machen?

Ich denke, das ist möglich. Es soll auch weiterhin das Ziel sein. Das Cabaret Voltaire soll vermehrt ein Ort der Kunst sein und nicht eine Bar mit Museums-shöpli, wie die SVP es nannte. Bereits letztes Jahr hatten wir an 165 Tagen Programm, auch die Manifesta war da. Jetzt ist es ganz okay, in einer reflexiven Phase das Jubiläumsjahr 100 Jahre Dada aufzuarbeiten. Und wir haben immer noch ein dichtes Programm.