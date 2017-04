Die Sporthalle Büel in Unterengstringen hat sich am Wochenende in einen nationalen Schauplatz für rund 400 Kunstturnerinnen aus der ganzen Schweiz verwandelt. Athletinnen im Alter zwischen 5 und 25 Jahren massen sich am 44. Limmatcup in den Disziplinen Sprung, Barren, Balken und Boden. Organisiert wurde der Wettkampf vom Turnverein Engstringen. Dieser freute sich über den Anlass: «Für den TV Engstringen ist der Limmatcup dank unserer Festwirtschaft und den lokalen Sponsoren eine rentable Tradition», sagte OK-Mitglied Susan Erni.