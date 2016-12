Die Solidaritätskampagne «Eine Million Sterne» der Caritas sorgte am Samstag landesweit für ein Lichtermeer. Auch in Dietikon beteiligten sich die katholische und die reformierte Kirche, sowie das Netzwerk «BewegungPlus» an der Aktion. Bereits am frühen Nachmittag wurden auf dem Kirchplatz rund 900 Kerzen sternförmig aufgestellt, um diese rechtzeitig beim Eindunklen anzuzünden. Jeder durfte mitmachen und eine Kerze kaufen. Es galt, ein Zeichen für die solidarische Schweiz zu setzen, und insbesondere daran zu erinnern, dass Armut auch in der Schweiz bittere Realität ist.