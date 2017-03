Die Anfänge liegen in einer bescheidenen, umgebauten Garage in Bellikon im Jahr 1967, als der Feinmechaniker Felix Bächli zum Zeitvertreib die Indian- und Harley-Maschinen seiner Freunde restauriert und wartet. Bald verkauft er auch Neumaschinen und erhält viel Mund-zu-Mund-Reklame. 1978 wird Bächli mit dem Segen des Werkes in den USA offizieller Harley-Davidson Händler. 1994 kann Bächli expandieren und eröffnet an der Dietiker Überlandstrasse das neue Betriebsgebäude des Harley-Heaven: 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche für den «American Way of Riding».

Und die neue Generation steht schon in den Startlöchern. Junior Rainer macht eine Lehre als Motorradmechaniker. Danach zieht es ihn für ein Jahr an die Harley-Davidson-Quelle in Los Angeles und Daytona. Bei seiner Rückkehr bringt er den neuen Customizing-Trend mit: individualisierte Töffs. Das Label «Customizing by Harley-Heaven» wird gegründet. 1998 werden die Geschäftsräumlichkeiten um weitere 2000 Quadratmeter Fläche aufgestockt. Das Team vergrössert sich von 4 auf 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

2001 übernimmt Rainer die Geschäftsführung vom Vater. Kurz darauf ist der Harley-Heaven ganz oben angekommen; kein anderer Betrieb hat weltweit mehr Maschinen von Buell, einer Tochterfirma von Harley-Davidson, verkauft, als das Geschäft in Dietikon. Der «Buell Award» ist einer von vielen Preisen, den die Unternehmer einheimsten. Unter anderem gab es auch die Auszeichnung «Customer Satisfaction Award», die Auszeichnung für höchste Kundenzufriedenheit. 2010 beschäftigt das Unternehmen 33 Mitarbeiter.

Anlässlich des Jubiläums lädt der Harley-Heaven zum Feiern mit Live-Bands und Attraktionen ein. Am Freitag, 24. März, von 19 bis 23 Uhr, Samstag, 25. März, von 9 bis 24 Uhr und Sonntag, 26. März, von 10 bis 17 Uhr im Geschäft an der Überlandstrasse 74. (GAH)