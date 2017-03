«Männer sind ängstlicher»

Eine Herausforderung für Rüttimann ist es immer wieder, Männer für die Gruppe zu finden. «Viele Theatergruppen haben grosse Probleme, da die Männer markant in der Unterzahl sind» sagt sie. «Männer sind auf der Bühne in der Regel ängstlicher als Frauen.» Da die Theatergruppe 2016 beim Stück «Frauepower» zu wenig männliche Schauspieler hatte, schlüpfte eine Frau in die Rolle des Brauereibesitzers Karl Fässler. Das Stück thematisierte ein politisches Thema auf witzige Art und Weise. Eine Frauengruppe in den 1980er- Jahren kandidiert für die Gemeinderatswahlen – was längst nicht allen Männern passt. Die Aufführung wurde unter anderen vom Birmensdorfer Gemeindepräsidenten Werner Steiner gelobt.

Die Birmensdorfer Gemeinde war schon früh eng verbunden mit der Theatergruppe. So fragte der Gemeinderat an, ob die Gruppe eine amüsante Geschichte habe, die in der Patengemeinde Brienz aufgeführt werden könne, wie Rüttimann erzählt. «Mit Chuchi Ateil» folgte 2000 dann die erste auswärtige Aufführung. «Wir packten unsere Siebensachen und fuhren gemeinsam mit dem Auto los. In Brienz angekommen, ernteten wir kuriose Blicke, da wir bereits verkleidet waren und einen künstlichen Papagei im Gepäck hatten», sagt Rüttimann und lacht.