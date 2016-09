Ist den Uitikern eine direkte Busverbindung ins Limmattal 2,4 Millionen Franken wert? Darüber befinden die Stimmberechtigten am 25. September. Dann beantragt ihnen der Gemeinderat einen Kredit für einen vierjährigen Testbetrieb der Verlängerung der Busline 201 von Uitikon bis zum Bahnhof Schlieren.

Der ausgearbeiteten Vorlage liegt eine Petition aus der Bevölkerung zugrunde. Im Jahr 2012 sammelten zwei Uitikerinnen Unterschriften für die Anbindung nach Schlieren – eine Umfrage in der Bevölkerung zeigte, dass der Bedarf nachgewiesen sei. Laut Angaben des Gemeinderates würde sich die Reisezeit zwischen Uitikon und Schlieren von heute bis zu einer Stunde auf acht Minuten reduzieren. Dies wäre eine Entlastung der stark beanspruchten Achse Uitikon–Triemli–Hauptbahnhof, wie der Gemeinderat in der kürzlich veröffentlichten Abstimmungsbroschüre schreibt. «Der Flughafen oder Zürich-West, wo laufend neue Arbeitsplätze entstehen, könnten mit diesem Bus effizienter und mit geringerem Zeitaufwand erreicht werden.» Auch das prognostizierte Wachstum der Gemeinde spreche für die Bus-Verlängerung. So werden rund 1000 neue Einwohner im Gebiet Leuen-Waldegg erwartet: «Dieses Wachstum wird insbesondere während der Stosszeiten ein erweitertes öV-Angebot nötig machen», schreibt der Gemeinderat weiter.

Ab dem Fahrplanwechsel von Ende 2017 würde der Ortsbus nach Schlieren unter der Woche und samstags halbstündlich und an Sonntagen stündlich verkehren. Zur Einhaltung dieses Fahrplans müsste ein zweites Fahrzeug angeschafft werden, um die je 32 Hin- und Rückfahrten bewältigen zu können.