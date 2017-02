Das Projekt ermögliche einen vielfältigen Mix von Mietwohnungen im mittleren Preissegment, heisst es in der Mitteilung. Zwischen den Gebäuden entstehe ein grosszügiger Frei- und Grünraum für die Bewohner. Zudem seien an der Zürcher- und an der Schulstrasse zwei neue Plätze als Begegnungszone für die Bevölkerung vorgesehen.

Die beiden bestehenden Hochhäuser auf dem Schindler-Areal bleiben erhalten. Weichen müssen dagegen sechs Altbauten, die laut Schindler in den nächsten Jahren ohnehin umfassend renoviert werden müssten. Betroffen seien 50 Wohnungs- sowie fünf Gewerbemieter.

Realisierung dauert Jahre

In einem nächsten Schritt will die Schindler Pensionskasse bis Ende Jahr in enger Abstimmung mit der Stadt Schlieren einen privaten Gestaltungsplan erarbeiten. Dieser muss vom Stadtparlament und vom Kanton bewilligt werden.

Die Eigentümerin des Areals geht davon aus, dass eine Baubewilligung frühestens im Sommer 2019 vorliegen wird. Die Realisierung der geplanten Bauten werde je nach Etappierung mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Das Gebiet rund um das Schindler-Areal wird sich in den nächsten Jahren stark entwickeln. Auf der Zürcherstrasse werden dereinst die Limmattalbahn und das verlängerte Tram 2 verkehren - mit einer Haltestelle direkt vor dem Schindler-Areal. Dieses sei deshalb für eine Verdichtung und Aufwertung prädestiniert und auch von der Stadt erwünscht, heisst es in der Mitteilung.