Mit 829 Ja-Stimmen zu 283 Nein-Stimmen hat das Stimmvolk der Reformierten Kirchgemeinde Urdorf Ja gesagt zum Bauvorhaben Im Moos 6. Das 1,76 Millionen Franken teure Projekt eines 6,5-Zimmer-Doppeleinfamilienhauses wird also Realität.

Der Anteil von 74,55 Prozent Ja-Stimmen ist ein klares Verdikt – so wie es erwartet wurde, da sich durch das Vorhaben kaum Nachteile für die reformierte Kirchgemeinde Urdorf ergeben. Denn das Grundstück hat die Kirche beim Tod eines ihrer Mitglieder vermacht bekommen. 20 Jahre lang darf es nicht verkauft werden. In dieser Zeit wird die nun beschlossene Investition also Mieteinnahmen generieren, die auch nach oben angepasst werden könnten, sollte dies die Kirchenfinanzen nötig machen. Zurzeit sieht es aber nicht danach aus. Nach den 20 Jahren wäre auch ein Verkauf der Liegenschaft möglich. Dies hat die ehemalige Eigentümerin so bestimmt.

Höhere Nein-Quote als erwartet

Zum Abstimmungsresultat sagt Kirchenpflegepräsidentin Nicole Raisle, sie sei überrascht, dass es doch einige Nein-Stimmen gegeben habe. «Die Gegner haben sich nie geäussert, daher nähme es mich wunder, was sie zu einem Nein bewegte», so Raisle.

Womöglich sind die 283 Gegner aus Prinzip dagegen, einen derartigen Kredit für ein Projekt zu sprechen, das nicht direkt mit der Kirche zu tun hat oder sie wollen nicht, dass das Haus aus den 1940er-Jahren abgerissen wird – doch das sind nur Vermutungen. Obwohl der Nein-Anteil etwas höher lag als erwartet, ist für Raisle klar: «Es handelt sich immer noch um ein gutes Resultat, schliesslich haben drei Viertel des Stimmvolks dem Bauprojekt zugestimmt.»

Bau-Auftrag geht ins Limmattal

Als Nächstes wird die reformierte Kirchenpflege nun das Baugesuch vorbereiten und die Arbeiten für den Neubau ausschreiben. Die Kirchenpflege will den Neubau, in den zwei Familien einziehen sollen, nicht von einer Generalunternehmung verwirklichen lassen, wie Raisle sagt: «Wir haben bereits entschieden, dass wir lokale Handwerker berücksichtigen werden.»