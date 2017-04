Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntagnachmittag in Glattbrugg (Gemeinde Opfikon) zwei mutmassliche Diebe verhaftet und umfangreiches Diebesgut im Wert von mehreren tausend Franken sichergestellt. Dies teilte die Kantonspolizei am Dienstagabend den Medien mit.

Nach einem Taschendiebstahl im Flughafen Zürich haben Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich zu einer Kontrolle in einem Hotel in Glattbrugg geführt. Bei der Hausdurchsuchung konnten die Wertsachen aus dem nur wenige Stunden zuvor verübten Diebstahl im Flughafen Zürich sowie weiteres, mutmassliches Diebesgut im Gesamtwert von mehreren tausend Franken sichergestellt werden. Zwei Personen wurden verhaftet.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 49-jährigen Mann und eine 27-jährige Frau aus Chile, die über keinen Wohnsitz in der Schweiz verfügen. Im Anschluss an die polizeilichen Befragungen wurden sie der Staatsanwaltschaft und anschliessend zwecks Prüfung von fremdenpolizeilichen Massnahmen dem Migrationsamt zugeführt. (az)