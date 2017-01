Vom amerikanischen Traum und von der kalifornischen Freiheit ist nur wenig zu spüren, wenn man am frühen Morgen auf dem Highway 101 im alltäglichen Stau steht und wartet, bis man im Schritttempo von San Francisco gegen Süden rollen kann. Der Himmel ist kitschig blau, die Temperaturen fast schon sommerlich. Aber im schwarzen Reisebus mit den getönten Scheiben, den unzähligen Steckdosen und den Sitzen, in denen man bequem arbeitet, aber unbequem schläft, kommt davon nur wenig an.

Immerhin gibt es WLAN. Das ist der grosse Vorteil dieser privaten Busse, welche täglich junge Programmierer von der Grossstadt San Francisco zu den Grossfirmen im Silicon Valley chauffieren. So beginnt der Arbeitstag schon auf dem Arbeitsweg. Es stehen Dutzende schwarze Busse nebeneinander im Stau – alle von verschiedenen Firmen, aber keiner mit aufgedrucktem Logo. Dass man als Journalist in einem dieser ominösen Fahrzeuge Platz nehmen darf, ist eine Exklusivität.

Die Fahrt führt nämlich hinter verschlossene Türen; zu Robotern, neuronalen Netzen und jenen Informatikern, die im Geheimen an neuen Formen von künstlicher Intelligenz arbeiten. Irgendwann sollen diese selbstlernenden Computersysteme dem menschlichen Intellekt bei weitem überlegen und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Hollywood liefert uns seit Jahrzehnten detaillierte Bilder, wie das auszusehen hat: Menschenähnliche Roboter mit sympathischem Lächeln, die in futuristischen Spielfilmen wahlweise die Welt zerstören oder sie retten – manchmal auch beides gleichzeitig.

Ohne Stau würde der schwarze Bus in fünf Stunden bei jenen Filmstudios vorfahren, welche künstliche Intelligenz in unser Bewusstsein gerückt haben. Interessanter als die Fiktion ist aber die Realität. Deshalb stellt der Bus bei der unscheinbaren Autobahnausfahrt Mountain View den Blinker, fährt durch einen noch unscheinbareren Vorort und hält schliesslich auf einem riesigen Firmengelände: Der Hauptsitz von Google ist gigantisch. Was Hollywood erdacht hat, will man hier erbauen. Die «Schweiz am Sonntag» erhält als erste Schweizer Zeitung einen Einblick in die neusten Produkte des Weltkonzerns.

Früher musste man noch programmieren können, um Computer zu bedienen. Wer sie nutzen wollte, lernte ihre Sprache. Seither sind vier Jahrzehnte vergangen – und die Computer haben inzwischen unsere Sprache gelernt: «Brauche ich heute einen Regenschirm?» Nein, in Mountain View wird heute kein Regen erwartet. «Wann ist mein nächster Termin?» Du hast ein Interview mit John Giannandrea um halb elf. «Und wer ist John Giannandrea?» Er ist ein Informatiker. Die Fragen sind menschlich, die Antworten sind maschinell. Sie kommen vom Google-Assistant, der neusten Wucherung im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Mit dem Assistant kann man chatten, ihn aber auch bequem mit Sprachbefehlen steuern. Er funktioniert ähnlich wie Apples Siri oder Amazons Chatbot Alexa, der an der Technologie-Konferenz CES gerade für Furore sorgt. Integriert ist der Assistant im neuen Smartphone Google Pixel, im Lautsprecher Google Home und in der Messenger-App Allo, welche wie Whatsapp für alle Smartphones verfügbar ist.