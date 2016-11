Es gebe zwar keine Zahlen, wie viele Schweizer einem Produkt eine zweite Chance geben, doch er schwärmt vom Erfolg der Reparatur-Initiativen: «2015 existierten gut 20 Initiativen in der Deutschschweiz, dieses Jahr sind es bereits 40. Grosse Repair Cafés wie etwa in Bern locken pro Event 200 Besucher an.» mithilfe von Reparatur-Profis repariert man die Geräte selbst. Die Tendenz zeige ganz klar nach oben. Ende Oktober fand auch der erste Schweizer Reparaturtag statt. An 30 Standorten wurde ehrenamtlich gewerkelt. Generell könne über die Hälfte der gebrachten Gegenstände repariert werden, bei Textilien liege die Quote gar bei 100 Prozent. Am meisten bringen die Leute ihre Elektro(nik)geräte in die Repair Cafés vorbei (Mixer, Föhn, Staubsauger). Es folgen Textilien und Smartphones.

Kaputte Handys sind alltäglich. Beinahe jedem von uns ist dieses dünne, glatte Ding schon runtergefallen, der Akku machte Probleme oder es funktionierte einfach nicht mehr. Neues kaufen oder zum Handy-Doktor? Beim ersten Mal versuchen die meisten es noch mit einer Operation, schliesslich kosten die heutigen Smartphones (ohne Vertragsverlängerung) um die 600 Franken. Ja, der Apple Shop in Zürich ist täglich übervoll, sie verteilen sogar Termine. Aber auch die kleinen Handy-Reparatur-Geschäfte haben allerhand zu tun.

Wüthrich bringt die Obsoleszenz ins Spiel. Bei der geplanten oder künstlichen Obsoleszenz wird die Lebensdauer eines Produkts absichtlich reduziert. Hersteller werden immer wieder verdächtigt, absichtlich Schwachstellen in ihre Produkte einzubauen, um deren Lebensdauer zu verkürzen und ihren Absatz zu erhöhen. Kurzlebige Güter sind billiger in der Herstellung und werden schneller neu gekauft. Als Massnahme fordert die Stiftung für Konsumentenschutz etwa eine Mindestgarantie von fünf Jahren. Wüthrich glaubt wegen dieses Unmuts würden die Repair Cafés so viele Leute anziehen.