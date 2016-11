Beispielsweise ist die Fähigkeit, Informationen schnell zu verarbeiten, bei Menschen um die 18 Jahre am grössten. Das Kurzzeitgedächtnis hingegen verbessert sich kontinuierlich bis zum Alter von 25 Jahren, bleibt dann auf dieser Höhe bis etwa 35, bevor es wieder abnimmt. Diese Ergebnisse bestätigten bereits früher durchgeführte Experimente. Doch die Tests förderten auch erstaunliche Resultate zutage.

So entfaltet sich das Vermögen, die Gefühle anderer Menschen richtig einzuschätzen, erst zwischen 40 und 50 Jahren vollständig. Und wenn es darum geht, die Bedeutung von Wörtern zu verstehen, haben sogar fast 70-Jährige die Nase vorn. Zwar war schon vorher bekannt, dass der Wortschatz von Menschen bis ins Erwachsenenalter wächst, doch dass er sich fast lebenslang verbessert, war auch für die Forscher eine Überraschung.

Allerdings lassen sich solche Testergebnisse nicht einfach so in unseren Alltag übertragen, wie der Neurologe de Quervain zu bedenken gibt: «Sie liefern zwar Hinweise, wie Denkprozesse funktionieren», sagt er. «Im alltäglichen Leben kann es aber nochmals anders aussehen.» Denn während in Studien nur ganz spezifische Fähigkeiten getestet werden können, stellt der Alltag vielseitigere Herausforderungen an unser Denkorgan – beispielsweise beim Erlernen einer Fremdsprache. Hier zeigen Dominique de Quervains eigene Untersuchungen, dass unsere Fähigkeit, neue Wörter zu lernen, zwischen 20 und 30 abzunehmen beginnt.