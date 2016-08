Trotz aller Kreativität: Bei der Strassenumfrage in Yverdon wusste kaum jemand so richtig, was es mit dem komischen Kleidungsstück auf sich hat. Sehen Sie die Antworten im Video oben.

Ein Emmentaler machts

Schwingerhosen müssen so einiges aushalten. Deshalb sind sie auch doppelt und dreifach genäht und an den heikelsten Stellen mit Leder verstärkt. So halten die Hosen der Wahnsinnskraft der Schwinger stand.

Seit Jahren ist es der Emmentaler Paul Eggimann, der die Schwingerhosen in Handarbeit für das Eidgenössische Schwingfest produziert. Dieses Video gibt ein Einblick in seine Arbeit: