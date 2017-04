«Ganz verschwunden ist die Beichte jedoch nicht», erzählt Casetti. Es gebe Orte, wo Beichten noch regelmässig praktiziert werden. Insbesondere auf der Wallfahrt und in Klöstern. Meistens sind es Events, an denen Beichtgelegenheiten angeboten werden. Die Beichte als Programmpunkt quasi. Solche Beichtorte sind etwa das Kloster Einsiedeln. Aber auch das Kloster Mariastein im Kanton Solothurn, nahe der französischen Grenze. Dort kommen täglich etwa fünf Gläubige zum Beichten, erzählt Pater Ludwig Ziegerer. Samstag und Sonntag vor dem Gottesdienst sitzt der Pater im Beichtstuhl. Langweilt er sich da nicht? «Ja, also vor 20 Jahren waren es acht Beichtväter und es kamen nonstop Beichtende», sagt Pater Ludwig. Heute braucht es weniger Beichtväter und es kommen insgesamt etwa drei bis vier Leute. «Da kann ich zwischendrin auch mal ’ne SMS beantworten», sagt Pater Ludwig.

Die beklemmende Nische

Irgendwie wirken diese Beichtstühle wie aus der Zeit gefallen. Zwar schön, aber unheimlich. Man fühlt sich sofort devot. An der rechten Seitenwand der Kirche Mariastein stehen sechs Stück in einer Reihe und warten auf den nächsten Sünder (wenn er denn kommen würde). Früher waren es zehn, doch so viele braucht man längst nicht mehr. In anderen Kirchen dient der Beichtstuhl bloss noch als Besenkammer. Ein halber Pavillon, der an die Wand gebaut ist. Hellstes Grau mit Gold. Ein schwerer, orangefarbener Samtvorhang umschliesst die Stühle. Schiebt man den Vorhang zur Seite, spienzelt hinein, erblickt man eine dunkle, beklemmende Nische. Das Gitter als Sichtschutz. Ein kleines Holzbord für den Sünder.

Pater Ludwig sagt selber, dass es nicht angenehm sei, so lange zu knien. Erst recht nicht für die Älteren. Viele sind alt, sehen und hören nicht mehr gut. Wenn sie schwerhörig sind und im altmodischen Beichtstuhl von ihren Sünden erzählen, muss Pater Ludwig auch mal sagen: «Pssst! Nicht so laut, das hört ja die ganze Kirche.»