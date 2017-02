Die Eltern vertragen sich nicht mehr und trennen sich, doch die Familie wohnt weiterhin unter dem gleichen Dach. Die Gesellschaft verlangt das eigentlich nicht mehr; kein Paar wird mehr schräg angeschaut, wenn es unter die ständigen Auseinandersetzungen einen Schlussstrich zieht und auseinandergeht. Trotzdem kommt das Modell immer noch häufig vor.

Ständerätin Pascale Bruderer und Marketingfachmann Urs Wyss bleiben im selben Haus wohnen, wie sie vergangene Woche bekannt gegeben haben. Sie stehen also öffentlich dazu. Und so tönt eine an sich schlechte Nachricht beinahe wie eine gute: Die Eltern wählen das Modell für ihre beiden kleinen Töchter, 2 und 5 Jahre alt. Diese bleiben bei den Eltern unter einem Dach.

Ist das also die perfekte Lösung? Ein Fachmann winkt ab: «Es gibt keine perfekte Lösung», sagt Renato Meier, Geschäftsführer der Familien-, Paar- und Erziehungsberatung Basel (Fabe). Doch er gesteht ein: «Für die Kinder kann das gut sein», sagt er.

Bilanz nach vier Jahren

Und funktionieren kann es tatsächlich. Zumindest für eine gewisse Zeit. Cornelius Keller lebt in diesem Modell. Richtig heisst der Aargauer anders, doch er will anonym bleiben. Die Betreuung der Kinder haben er und seine ehemalige Partnerin aufgeteilt, miteinander reden tun die beiden nur noch das Nötigste – so wie andere getrennte Paare auch. Das Waschen ist auch geregelt: Die Mutter wäscht Kinderkleider, der Vater Bettzeug und Frottiertücher.

Aber die beiden begegnen sich oft, sie benutzen immer noch denselben Hauseingang, dieselbe Küche, dasselbe Wohnzimmer, dasselbe Bürozimmer. Und ein dritter Erwachsener wohnt fast seit Beginn der Trennung auch im Haus: der neue Partner seiner Ex-Frau. «Für die Kinder ist ja einfach das normal, was sie erleben. Aber es ist wichtig, dass es keine Gerüchte gibt», sagt Cornelius Keller. Wie Bruderer und Wyss haben auch Keller und seine Ex-Partnerin von Anfang an beschlossen, nicht nur gegenüber den Kindern, sondern auch gegen aussen reinen Tisch zu machen.