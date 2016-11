In Arabien heisst es: «Eine Frau ohne Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne.» Hierzulande, wo Schlankheit das vorherrschende Schönheitsideal ist, rufen solche Sätze eher Schmunzeln hervor. Doch englische Forscher haben nun ermittelt: Der Spruch offenbart weniger eine kulturelle als eine psychische Besonderheit. Demnach erwacht die Liebe des Mannes zur rundlichen Frau immer dann, wenn das Leben so hart wird wie in der arabischen Wüste.

Das Forscherteam um Carlota Batres von der University of St.Andrews rekrutierte 32 junge Männer, von denen sich 23 für zehn Tage einem anstrengenden, entbehrungsreichen und für sie ungewohnten Militärtraining unterziehen mussten. Während dieser Zeit legte man ihnen immer wieder weibliche Porträtfotos vor, aus denen sie die für sie attraktivsten auswählen sollten. Bei der neunköpfigen, nicht trainierenden Kontrollgruppe verfuhr man genauso.

Es zeigte sich, dass die unter militärischem Drill stehenden Männer sich deutlich öfter für ein Frauengesicht entschieden, das Merkmale für ein höheres Körpergewicht zeigte, also etwa ein runderes Kinn oder vollere Wangen. «Diese Vorliebe entwickelte sich in den ersten drei Tagen», erläutert Batres, «und verharrte dann auf diesem hohen Niveau bis zum Ende des Trainings». Wobei ja die Belastung durch ein Militärtraining noch erträglicher ist als der Stress, der etwa durch Hunger ausgelöst wird. «Man muss davon ausgehen, dass unter solchen verschärften Bedingungen die Vorliebe für vollere Gesichter noch grösser wäre», so die Psychologin.