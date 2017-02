Die angehenden Soldatinnen müssen die gleichen Aufnahmeprüfungen absolvieren und in den Streitkräften die gleichen Aufgaben übernehmen wie ihre männlichen Kollegen. Übernachtet wird in den gleichen Zelten und gemischten Schlafräumen. Nur die Duschen sind getrennt.

Muskeln und sexuelle Spannungen

Was in Norwegen funktioniert, scheint in anderen westlichen Ländern immer noch undenkbar: Zwar werden Frauen in «normalen» Streitkräften akzeptiert, doch gibt es bei den Spezialeinheiten grosse Widerstände.

Gegner zitieren Studien, wonach die Männer mehr Muskelmasse und Kraft hätten, was insbesondere bei Gewaltmärschen mit bis zu 60 Kilogramm Gepäck entscheidend sei. Zum andern äussern Kritiker auch immer wieder Bedenken, dass es unweigerlich zu sexuellen Spannungen in den Teams kommen würde.

«Wie kann man rein praktisch erwarten, dass Männer und Frauen in extremen Stresssituationen (...) keinen Sex miteinander haben, wenn sie eine halbe Welt weg von Amerika unterwegs sind – und wie beeinflusst dies die Effektivität einer Einheit?» Brandon Webb, Bestseller-Autor und ehemaliger Navy Seal (Quelle: NBC News)