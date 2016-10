Stell dir vor, du müsstest dich zwischen zwei Handlungen A und B entscheiden. Beide Handlungen sind richtig, und beide müssten aus einem moralischen Standpunkt befolgt werden. Das Problem dabei: Beide können nicht gleichzeitig befolgt werden. Wie auch immer du dich entscheidest, du entscheidest dich falsch.

Das ist das ethische Dilemma.

In der Politikwissenschaft, in der Philosophie und in der Rechtswissenschaft tauchen immer wieder Fragen über richtiges und falsches Verhalten auf. Viele lassen sich nicht einfach beantworten, und einige stellen uns vor erhebliche Schwierigkeiten, weil sie gängige Moralvorstellungen unterlaufen.