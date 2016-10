Wie funktioniert Vererbung?

Je mehr man sich ein Bild davon machen konnte, wie Vererbung funktioniert, desto schlechter sah es aus für den Lamarckismus. Thomas Hunt Morgan experimentierte bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit den berühmten Fruchtfliegen (Drosophila melanogaster). Die Insekten vermehren sich schnell, in wenigen Tagen kann man bereits Generationen beobachten. Sie scheinen auch äusserst «mutationsfreudig» zu sein. Morgan kreuzte Mutanten (stummelflüglige Exemplare zum Beispiel) miteinander, sein Buch trug den Titel «The Mechanism of Mendelian Heredity» (1915). Mendel war jener Mönch, der Mitte des 19. Jahrhunderts rote mit weissen Erbsen kreuzte. Morgan und Kollegen glaubten, zeigen zu können, was dem Vorgang der Vererbung zugrunde liegt.

Die Unterscheidung zwischen Keim- und Körperzellen kannte man. Auch Begriffe wie Gene und Chromosomen waren da, auch wenn man noch nicht wusste, wie das biochemisch vor sich ging. Aber dass von aussen induzierte Veränderungen in den Körperzellen auf irgendeine Weise die Erbinformation in den Keimzellen beeinflussen könnten, das schien nicht recht denkbar.

In den 1950er-Jahren hatten Watson und Crick in England die geniale Idee der DNA-Doppelhelix. Der Eindruck, dass vom Genom (der Gesamtheit der Erbinformation) zum Organismus eine Einbahnbewegung stattfinde, wurdeüberwältigend. Mittlerweile scheint man wieder ein bisschen in die Kammerer-Zeiten zurückgekehrt zu sein. Die Beziehung zwischen Genom und Umwelt ist weit komplexer. Offenbar lösen Umweltbedingungen mindestens das Ein- oder Ausschalten gewisser Gene aus. Dass hier gewisse Dinge auch vererbt werden, hat eine gewisse Evidenz. Kinder, deren Grossväter längere Hungerzeiten durchmachen mussten, werden offenbar eher übergewichtig. Ob Paul Kammerer gar ein Vorläufer der «Epigenetik» gewesen ist, wurde immerhin schon vorgeschlagen.

Selbstmord - aber warum?

Das wäre alles schön und gut. In der Wissenschaft geht es nicht immer geradeaus. Aber am 26. September 1926 schiesst sich Paul Kammerer in Puchberg mit der rechten Hand eine Kugel in die linke Schläfe (alle Berichterstatter erwähnen diesen Umstand). Er hinterlässt Abschiedsbriefe, also Selbstmord. Sofort stand im Raum, das Auffliegen seiner Fälschung wäre der Grund. (So steht es auch in den Fälscher-Hitlisten.) Aber bereits damals lag der Fall weit weniger klar.

Klaus Taschwer hat den «Fall Kammerer» nicht nur neu aufgerollt, sondern auch das biografische und wissenschaftliche Umfeld ausgeleuchtet. Dass ein Biologe aus den USA extra nach Europa reist, um an einem verschrumpelten Exemplar einer Kröte Tuschinjektionen zu entdecken, die aber drei Jahre zuvor von namhaften Vertretern der Zunft in England nicht bemerkt wurden. Und die sich innert Wochenfrist nach der Injektion entweder auflösen oder die ganze Hand schwarz färben? Jetzt wird der Fall zum Krimi. Und Taschwer liefert auch eine ziemlich überzeugende Lösung.

Lesen muss man das Buch aber auch wegen der spannenden Schilderung des ziemlich turbulenten Lebens von Paul Kammerer. Seiner Amouren wegen (so hatte er es auch bei der berüchtigten Alma Mahler-Werfel versucht), aber auch wegen seiner Enttäuschungen im universitären und sonstigen Leben in Wien. Und weil er ein vielseitig begabter Mensch war: Pazifist und Menschenfreund und kommunikativ überzeugend – schon damals machte man sich damit nicht gerade beliebt.