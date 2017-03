Ein halbes Grad kühler in den nächsten 100 Jahren

Basierend auf historischen Strahlungsentwicklungen und Analysen der momentanen Situation stellten die Forscher eine Hypothese auf, wie sich die Strahlung in den nächsten hundert Jahren entwickeln wird. Das Überraschende an ihrem Resultat: Gäbe es keine menschengemachte Erwärmung, würde die Erde in den nächsten 100 Jahren um ein halbes Grad kühler werden, da die Sonne auf dem Weg zu ihrem nächsten Strahlungs-Minimum ist.