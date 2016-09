Bis zum Mittagessen auf der Terrasse von Château La Dominique an der Grenze zur Appellation Pomerol haben auch wir das eine oder andere Glas gekostet. Los gehts also mit den dummen Fragen, hier ist die erste: Wie schmecken eigentlich Tannine? «Beiss auf einen Traubenkern», sagt Madelyne und stellt ihr Glas Rotwein ab. «Genau so, bitter und trocken». Warum das kaum einer weiss? «Bitter ist schlecht, das will man nicht in seinem Wein, deshalb umschreibt man es irgendwie. Aber es ist so: Tannine schmecken bitter und machen die Zunge pelzig, dem Rotwein verleihen sie jedoch seine Wirbelsäule.»

Madelyne freut sich sichtlich über die Frage. Auch über die nach dem Terroir, was das eigentlich ist und warum die Franzosen so besessen davon sind. Ein kurzes Schmunzeln bei der Frage nach dem eigenen Weinkonsum verrät: Nur durch probieren kommt man der Sache näher.

Weinprobe in Aarau

Mit dieser Botschaft kehrt sie nun zurück in die Schweiz. Gut möglich, dass in Aarau und der restlichen Nordwestschweiz bald grössere Weinproben besucht werden können, in denen Edvin über Wein aufklärt. Dies freilich nicht nur in Sachen Bordeaux: Besonders am Herzen liegt ihr der Schweizer Wein. «Über einen Drittel der Weine, die wir in den Weinkellereien Aarau verkaufen, kommen aus der Schweiz», sagt sie. «Das macht mich stolz.» Doch gerade was den hiesigen Wein anbelangt, gebe es beim Wissen Nachholbedarf. Auch das möchte sie ändern. «Die Leute sollen wissen, dass Rosé aus Schaffhausen mega fein ist und dass Heida im Wallis auf 1000 Metern wächst.» Wie abhängig ganze Dörfer wie Malans im Bündnerland vom Wetter seien, mit wie viel Hingabe die kleinen Weingüter produzierten – «und dann ein einziger Sauhagel kommt und alles kaputt macht».

Wissen ist das eine, experimentieren das andere. Neue Geschmackserlebnisse zulassen. Erleben, dass Süsses einen Süsswein noch besser machen kann. Schmecken, wie Salziges den Wein verändert. Auch mal Chardonnay mit Popcorn kombinieren. «Oder Merlot zum Chäschüechli.» Nur keine Hemmungen!