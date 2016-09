Ist der Ekel vor bestimmten Dingen angeboren?

Nein, wir erlernen ihn. Er hat zwar wahrscheinlich eine genetische Komponente, denn man findet ihn in allen Kulturen. Aber er tritt nicht von Geburt an auf, sondern prägt sich erst im frühen Kindesalter aus. Einjährige Kinder zeigen noch keine Abscheu, sie stecken so ziemlich alles in den Mund, sogar ihre eigenen Fäkalien. Zwei- bis Dreijährige haben dann bereits gelernt, bestimmte Dinge nicht zu essen, in den westlichen Kulturen zum Beispiel keine Insekten. Wenn man aber eine Kakerlake in ihr Essen taucht, essen sie dieses hinterher trotzdem noch. Erst bei Vier- oder Fünfjährigen ist das Ekelgefühl voll ausgeprägt, sie verschmähen das Essen nach der Berührung mit einer Kakerlake.

Weshalb werden in vielen Gegenden der Welt Insekten gegessen, aber nicht bei uns?

Das ist nicht leicht zu beantworten. In fast allen Kulturen gibt es Nahrungstabus. Sie beziehen sich zwar auf verschiedene Lebensmittel, haben aber eine Gemeinsamkeit: Sie betreffen fast immer Essen, das tierischen Ursprungs ist, aber so gut wie nie Pflanzliches. Interessant ist auch, dass mehr als 99 Prozent der Tierarten, die es auf der Welt gibt, nicht gegessen werden, obwohl die meisten essbar wären. Deshalb ist gar nicht so sehr die Frage, warum wir keine Insekten essen, sondern warum wir auch sonst die meisten Tiere nicht essen. Ich bin der Ansicht, dass wir es eigentlich generell abstossend finden, Tiere zu essen.

Wieso tun wir es dann trotzdem?

Fleisch ist das energiereichste Nahrungsmittel. Deshalb machen wir bei manchen Tieren eine Ausnahme. Hauptsächlich bei denen, die wir eigens zu dem Zweck domestiziert haben, wie Rinder oder Hühner. Und auch diese müssen gekocht und gewürzt sein, und wir wollen am liebsten gar nicht mehr sehen, dass es einmal ein Tier war. Wir bewegen uns also immer an der Grenze zum Ekel. Manchmal tun wir das aber auch ganz bewusst.

Inwiefern?

Menschen lieben es im Grunde, sich zu ekeln, sie spielen gern mit diesem Gefühl. Dasselbe gilt für andere negative Emotionen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Untersuchung darüber publiziert. Leute geniessen es, in einem traurigen Film zu weinen oder mit der Achterbahn zu fahren, obwohl sie davon Herzrasen bekommen. Wir scheinen Freude daran zu haben, uns schlecht zu fühlen, solange wir nicht wirklich bedroht sind. Ich nenne das gutartigen Masochismus. Den gibt es auch beim Essen. Wenn jemand zum Beispiel das erste Mal stinkenden Käse probiert, wird er sich davor ekeln. Aber viele Menschen lernen, ihn zu mögen, vielleicht sogar gerade wegen seines Geruchs. Die Herausforderung, das Ekelgefühl zu überwinden, kann auch ein Ansporn dafür sein, dass Menschen unbekannte Dinge probieren.