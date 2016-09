Ali Gündogdu greift zum Schlachtmesser, den Blick Richtung Mekka, die linke Hand am Nacken des betäubten Lamms, das vor ihm in der Luft hängt. «Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar», flüstert Gündogdu in das leise Surren und Brummen der Maschinen rund um ihn herum. Er schaut auf zum Lamm, streicht ihm mit dem Messer über den Hals, sucht die richtige Stelle.

«Bismillahirrahmanirrahim», im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Gündogdu schneidet dem Lamm die Kehle durch. Ein paar Sekunden Nervenzuckungen. Dann ist das Tier tot, wird vom Schlachtband fortgetragen, ausgenommen, zerlegt und in den Kühlraum gebracht.

Eine normale Schlachtung, wie es sie in Schlachthöfen in der Schweiz täglich gibt, mit dem Unterschied, dass der Schlachter ein gläubiger Muslim ist, vor dem Halsschnitt ein Gebet spricht, in Richtung Mekka schaut und ein Messer verwendet, das nur für Lämmer genutzt wird. Diese Schlachtmethode ist «halal», also dem Islam entsprechend. Für Muslime ist es zentral, dass diese Halal-Regeln eingehalten werden. Normales Fleisch essen sie aus Überzeugung nicht. Halales Fleisch schon. Der Unterschied: ein Gebet, eine Blickrichtung, ein Messer, mehr nicht. Anders als im Ausland müssen die Tiere in der Schweiz nämlich auch bei Halal-Schlachtungen betäubt werden (siehe Kontext).

Imam auf Schlachthofbesuch

Und trotzdem: Dass in der Schweiz halal geschlachtet wird, das gibt zu reden. Das hat auch Martin Hollenstein, Geschäftsleiter des Zentralschlachthofs Hinwil, zu spüren bekommen. Vor einigen Jahren hat Hollenstein auf Wunsch eines türkischen Fleischunternehmers, der seine Kunden mit Schweizer Fleisch beliefern wollte, mit den Halal-Schlachtungen begonnen. Bald schon machten Gerüchte die Runde. «In Hinwil schächten sie jetzt», habe man gemunkelt. Dabei würde Hollenstein nie im Leben daran denken, ein Tier zu schächten, es also ohne vorgängige Betäubung zu töten. «Der Tierschutz wird bei uns grossgeschrieben. Wir haben rund um die Uhr Tierärzte vor Ort und halten uns zu 100 Prozent an die gesetzlichen Vorgaben», sagt Hollenstein. Er selbst habe schon Videos von Schächtungen gesehen, das habe ihm vollkommen gereicht, das sei grausam.

Gegen die Idee, in seinem Schlachthof Halal-Fleisch zu produzieren, hatte Hollenstein aber nichts einzuwenden. «Der Kunde kam mit einem Imam vorbei. Der Imam hat die Anlage inspiziert, wir haben unsere Standards erklärt, er hat sein Einverständnis gegeben», erzählt Hollenstein.

Ein offizielles Halal-Zertifikat für geschlachtete Tiere gibt es in der Schweiz nicht. Mit dem Kunden hat Hollenstein aber einen Vertrag abgeschlossen, in dem die wichtigen Punkte festgehalten sind. Die Ferienpläne seiner drei muslimischen Schlachter sind so aufeinander abgestimmt, dass einer von ihnen immer vor Ort ist. Über die Schlachtungen wird genau Buch geführt. «Eigentlich verlaufen all unsere Schlachtungen nach den Halal-Kriterien, weil immer mindestens ein Muslim beteiligt ist, der die entsprechenden Gebete spricht. Ausser natürlich bei den Schweineschlachtungen», sagt Hollenstein.