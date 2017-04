Fingerabdrücke und PIN-Codes gehören der Vergangenheit an: Die Zukunft der Authentifizierung liegt in der eigenen Stimme. Eine der grössten Banken Australiens ANZ (Australian and New Zealand Banking Group) will in Zukunft Stimmerkennungstechnologie für ihr Mobile-Banking einführen. Damit sollen Transaktionen vereinfacht und die Sicherheit verbessert werden. Laut der Bank soll die Verifizierung per Stimme um einiges sicherer sein als andere Methoden wie Fingerabdrücke, Apps oder PIN-Codes. Die Technologie sei so fortgeschritten, dass sie sogar die Stimmen von eineiigen Zwillingen oder zwischen aufgezeichneten und realen Stimmen unterscheiden könne.

Schweizer Bank nicht überzeugt

Schweizer Banken wie die UBS sind von dieser Methode jedoch nicht überzeugt. Ein solches System zieht sie derzeit nicht in Erwägung. «Wir haben die Technologie bereits genauer angeschaut», so Mediensprecher Marco Tomasina, «wir setzen derzeit aber noch auf die stabileren, schnelleren und verlässlicheren Technologien wie beispielsweise den PIN-Code oder Access Card mit Card Reader.» Grund dafür sei auch die Herausforderung, den Spagat zwischen hoher Nutzerfreundlichkeit und grösstmöglicher Sicherheit zu schaffen. Biometrische Verfahren setzen zudem ein Übermittlungsgerät wie etwa ein Smartphone voraus, das die eigentliche Schwachstelle darstelle. Deshalb nutzt die UBS biometrische Verfahren, wie beispielsweise den Fingerabdruck, nur als zusätzlichen Authentifizierungsfaktor, verbunden mit eingeschränktem Funktionsumfang.

Die neue Massnahme mit der Stimme ermöglicht den Kunden der ANZ auch Transaktionen von über tausend Dollar. Zurzeit müssen Kunden für solch hohe Beträge aus Sicherheitsgründen zur Bank selbst oder über das Internet E-Banking nutzen. Entwickelt wird die Technologie in Partnerschaft mit dem weltweit führenden Biometrie-Spezialisten Nuance. Das Pilotprojekt steht momentan nur Mitarbeitern und ausgewählten Kunden zur Verfügung. Mitte dieses Jahres wird der Service für alle verfügbar sein.

Swisscom nutzt die Technologie bereits

Die Stimmerkennungstechnologie ist jedoch keine Neuheit. Auch die Swisscom nutzt eine solche Methode in ihrer Hotline, dabei werden die Kunden innerhalb eines kurzen Gesprächszeitraums vom sogenannten Voiceprint erkannt. Somit sind Sicherheitsfragen vonseiten der Swisscom nicht mehr nötig.

Laut Martin Steiger, Experte für digitales Recht, sind solche Methoden durchaus brauchbar, jedoch ist Vorsicht geboten, denn die Privatsphäre und Entscheidungsfreiheit sollte gewährleistet sein: «Die Stimmanalyse ist ein Hype in der Authentifizierungstechnologie. Trotzdem ist es unklar, ob die Stimme eines Kunden nur der Identifikation dient oder auch für andere Zwecke genutzt wird. Laut Forschern können auch gesundheitliche Zustände wie Krankheiten oder bestimmte Gefühle aus der Stimme gefiltert werden.» Die Stimme könnte dadurch also wie ein digitaler Röntgenblick fungieren. Optimal sei es, wenn die Bank die Kunden vorher informiert und die Nutzung freiwillig wäre. «Ein Passwort kann man wieder ändern, die Stimme aber nicht.»