Zu viel Sauberkeit kann krank machen: Wegen der immer hygienischeren Bedingungen, unter denen Kinder in industrialisierten Ländern aufwachsen, ist ihr Immunsystem zu wenig mit Bakterien, Viren und Parasiten konfrontiert. Deshalb werden Allergien und Autoimmunerkrankungen immer häufiger, so die sogenannte "Hygiene-Hypothese". Andersherum scheinen Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, geschützt zu sein.

Diesen "Bauernhof-Effekt" haben Forschende um Philippe Eigenmann von den Universitätsspitälern Genf (HUG) nun bei Mäusen untersucht. "Das Immunsystem von Kindern können wir nur anhand von oberflächlichen Messwerten untersuchen", erklärte Eigenmann gemäss einer Mitteilung des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) vom Mittwoch. Er und sein Team zogen daher Mäuse parallel im Labor und in einem Kuhstall in der Nähe von Martigny VS auf, um die Auswirkungen auf ihr Immunsystem zu studieren.