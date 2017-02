Willkommen in der Welt der Quantenphysik. Hier herrschen andere Gesetze als in unserem Alltag. Und es geschehen eigenartige Dinge, sobald wir betrachten, was die Welt im Kleinsten zusammenhält. Da gibt es zum Beispiel winzige Teilchen, kleiner als einzelne Atome, die sich nicht an einem, sondern gleichzeitig an mehreren Orten befinden. Oder zwei Teilchen, die wie durch Telepathie miteinander verbunden sind und stets dasselbe tun, obschon sie kilometerweit voneinander entfernt sind.

Uns mögen diese Dinge kurios erscheinen. Doch sollte es Forschern gelingen, die Welt der Quanten zu zähmen, beginnt damit eine technische Revolution: Es entsteht eine neue Generation von Computern, welche die heute besten Supercomputer wie Taschenrechner dastehen lassen. Lange Zeit war das blosse Theorie und niemand wusste, ob man richtig funktionierende Quantencomputer jemals bauen kann.

Doch das hat sich nun schlagartig geändert. Diesen Monat haben Forscher von der Universität Sussex in England einen konkreten Bauplan für den ersten grossen Quantencomputer vorgelegt. Mit schon heute verfügbaren Technologien soll auf diese Weise eine Maschine gebaut werden können, die eine nie da gewesene Rechenleistung erreicht.

Angriff auf Passwörter im Internet

Gerät eine solche Maschine jedoch in die falschen Hände, stehen wir vor einem gewaltigen Problem. «Ein Quantencomputer könnte die meisten heutigen Verschlüsselungscodes problemlos knacken», sagt James Wootton, Quantenphysiker an der Universität Basel.

Ein Grossteil des Datenverkehrs im Internet – E-Mails und Kurznachrichten, E-Banking – ist heute mit einer ausgefeilten Technologie verschlüsselt. Um diese zu knacken, braucht man zwar bloss mathematische Rechnungen zu lösen. Doch heute bräuchten diese unrealistisch viel Rechenleistung: «Wir müssten dazu einen Computer bauen, der so gross ist wie ein ganzer Planet», sagt Wootton.

Ein Quantencomputer dagegen könnte dieselbe Leistung locker erreichen. Die britischen Wissenschafter erwarten beispielsweise, dass aus ihrem Bauplan eine Maschine entsteht, die gängige Verschlüsselungen in etwas mehr als hundert Tagen knacken kann. Zum Vergleich: Herkömmliche Computer bräuchten dafür länger als das gesamte bisherige Alter des Universums – über 13 Milliarden Jahre.