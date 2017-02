Verlust, Zusammenstoss, Absturz. Die Probleme, die Hobbypiloten mit ihren unbemannten Fluggeräten haben, sind vielfältig.

Alles andere als Hobbypiloten sind die Mitglieder eines Forschungsteams an der University of Southern California in Los Angeles, USA. Sie haben geschafft, was jeden Laienflieger staunen lässt: die Koordination von 25 Drohnen.

Codes und Algorithmen

Im Video oben ist eine regelrechte Choreografie zu sehen. Und das ohne, dass es zum Totalabsturz kommt. Jede Drohne weiss genau, wie sie sich innerhalb des «Schwarms» zu bewegen hat.

Dafür sind komplizierte Codes und Algorithmen nötig, wie «Reuters» berichtet. Also eher Köpfchen als Händchen.

Grenzschutz und Rettungseinsätze

«Drohnen in Teams zu koordinieren ist eine extrem schwierige Aufgabe», sagt Nora Ayanian, Professorin für Computerwissenschaften an der Universität.

Ist diese erst einmal gelöst, kann man eine solche Drohnen-Armee für vielfältige Zwecke nutzen. Etwa zum Grenzschutz, für Rettungseinsätze oder die Überwachung von Waldbränden.