Supraleiter, Quantenrechner, exotische Zustände... mit solchen Fachbegriffen jonglieren Physiker. In dieser Disziplin des Nobelpreises ist es jedes Jahr besonders schwierig nachzuvollziehen, was das Herausragende in der Arbeit der Geehrten ist. Wir versuchen es trotzdem und haben einen Schweizer Physiker befragt, für den diese Wörter das tägliche Brot sind. Sebastian Huber ist Spezialist für theoretische Festkörperphysik.

Herr Huber, was ist das Bahnbrechende an der Arbeit dieser drei Physiker?

Sebastian Huber: Ihre Arbeit hat ein ganzes Feld in der Physik revolutioniert. Viele Forscher arbeiten heute aufgrund ihrer Erkenntnisse. Sie legten auch die Grundpfeiler für meine Arbeit.

Die drei erforschten exotische Zustände der Materie. Wenn etwas nicht fest, nicht flüssig, und auch nicht gasförmig ist, was ist es dann?

Es kommt vor, dass Materialien sich in Zuständen befinden, die nicht unter die gewöhnliche Klassifizierung fallen. Und für diese Zustände versagen die alten Erklärungsmodelle. Die drei Physiker haben uns neue Werkzeuge für solche neuen Zustände geliefert. Und nicht nur das, sie berechneten auch Zustände, die man damals in Experimenten noch gar nicht beobachtet hatte. Heute hat man Materialien gefunden, die sich bei extrem niedriger Temperatur so verhalten.