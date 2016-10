Da Patientendaten hochbrisante Ware ist, fordern Kriminelle wesentlich mehr Geld, wie Anfang Jahr bei mehreren Krankenhäusern im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen geschehen.

Den angefragten Polizeistellen der Kantone seien derartige Fälle in der Schweiz nicht bekannt, liessen sie wissen. Fragt man bei den IT-Experten von Switch nach, ob es Fälle gab, in denen hiesige Behörden oder Krankenhäuser angegriffen wurden, lautet die Antwort: «Es sind uns Fälle in verschiedenen Sektoren bekannt.» Und bei MELANI heisst es geheimniskrämerisch: Man erteile keine Auskünfte «ob und falls ja, welche Einrichtungen oder Firmen Opfer einer Cyber Attacke geworden sind».

Während in der Schweiz keine offiziellen Zahlen existieren, zeigt ein Blick nach Deutschland die Dimension: Laut dem dortigen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gab im Zuge einer Umfrage ein Drittel der Firmen an, in den letzten sechs Monaten von Ransomware betroffen gewesen zu sein. Die Auswirkungen reichten von einigen einzelnen befallenen Arbeitsplatzrechnern bis zum Verlust von Firmendaten. In jedem fünften betroffenen Unternehmen kam es zu einem erheblichen Ausfall von Teilen der IT-Infrastruktur.

Behördenchef Arne Schönbohm erklärt dazu: «Die Ergebnisse der BSI-Umfrage machen deutlich, wie verwundbar viele Unternehmen in Deutschland für Cyber-Angriffe sind.» Es gibt keinen Grund anzunehmen, warum das hierzulande anders sein sollte.