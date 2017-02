In der Schweiz sind Filmfinanzierungen seit Sommer 2016 an Audiodeskriptionen gebunden. Bei den Vorpremieren zum Oscar-nominierten Animationsfilm "Ma vie de Courgette" am 8. Februar in Zürich, 11. Februar in Basel und 12. Februar in Bern werden Sehbehinderte in der Schweiz erstmals von dieser Neuerung profitieren.

Bisher umfasst das "Greta"-Angebot 131 Filme. Wie die verantwortliche Organisation "Regards Neuf" in einem Communiqué mitteilte, wird die Palette monatlich ergänzt. Ausserdem will das Projekt in Kürze auch Gehörlosen Vorteile verschaffen. Mithilfe der App "Starks" und einer Datenbrille soll das visuelle Filmerlebnis mit Untertiteln zu dramaturgischen Umgebungsgeräuschen ergänzt werden.