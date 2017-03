Heute startet der Disneyfilm offiziell im Kino. Die «anstössige» Szene sieht so aus: Ober-Macho Gaston (gespielt von Luke Evans) sitzt in einer Kneipe und lässt seine Vorzüge von seinem Handlanger LeFou (Josh Gad) anpreisen. Dieser singt wie bereits 1991 in der Trickfilmversion: «Wer ist schick wie Gaston, wer ist flink wie Gaston, wessen Hals ist so unglaublich dick wie Gastons …» Neu ist, dass LeFou dabei Gastons Schultern massiert, auf dessen Schoss sitzt und schliesslich Gastons Arme um sich wirft. Dann fragt LeFou (wohl auch uns Zuschauer): «Too much?» – und grinst.

Filmteam hält Ball flach

Zu viel? Keineswegs. In dieser Szene steckt etwa so viel Zündstoff wie in einer Tischbombe an Silvester. Im Gespräch mit der «Nordwestschweiz» in London hält das «Beauty and the Beast»-Filmteam den Ball entsprechend flach. «Ich glaube, LeFou ist gar nicht bewusst, dass er in Gaston verliebt ist», sagt Gaston-Darsteller Luke Evans. «Er hofft einzig, dass Gastons Sternenstaub eines Tages auf ihn runterrieselt.» LeFou sei aber schon jene Figur, die für den neuen Film am stärksten verändert wurde.

Der Vorschlag, LeFous Rolle umzuschreiben, sei von Darsteller Josh Gad gekommen, erzählt Bill Condon: «Dass LeFou während des Filmverlaufs einen Wandel durchläuft und plötzlich Selbstzweifel hat, war Joshs Idee. Dadurch gerät die Filmfigur in eine Art Gefühlschaos. An manchen Tagen möchte LeFou wie Gaston sein, an anderen möchte er mit Gaston zusammen sein.» Der Regisseur lacht.