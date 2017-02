Die Klangarchitektur ist noch eine Spur weicher und runder geworden. Die Kunst des Angedachten wird perfektioniert. So wehen ganz konkrete Ideen von griffigen Garagebeats und Electrohits heran – ohne sie je ganz konkret werden zu lassen. Stücke wie «On Hold» oder «Dangerous» verkünden Grosses, ohne es direkt auszusprechen. Die Ballade «Performance», aufgebaut auf simplen Geigentönen und Gitarrenakkorden, ist gar reine ätherische Pop-Poesie. Flüchtige Musik mit langem Nachhall.

The xx treten am Samstag, dem 18. Februar, in der St. Jakobshalle in Basel auf.