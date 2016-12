Denis Villeneuve geht dieses Szenario genau umgekehrt an. Der kanadische Filmemacher («Sicario») hat die Kurzgeschichte «Story of Your Life» von Ted Chiang verfilmt, die Anfang des Jahrtausends mit zahlreichen Science-Fiction-Preisen ausgezeichnet worden war. Wie Changs Buch postuliert Villeneuves Film: Beim ersten Kontakt mit einer ausserirdischen Zivilisation sind nicht Soldaten gefragt, sondern Kommunikationsexperten.

Die beste Waffe ist der Verstand

Die Heldin von «Arrival» heisst Dr. Louise Banks (gespielt von Hollywoodstar Amy Adams) und ist von Beruf Sprachwissenschafterin. Ihre beste Waffe ist ihr Verstand, und Heldenhaftigkeit sieht bei ihr so aus: Im Inneren eines Raumschiffs schreitet Dr. Banks behutsam auf zwei riesige Aliens zu, streift ihren Schutzanzug ab und drückt ihre nackte Hand gegen die durchsichtige Schutzwand zwischen ihnen. Die Aliens – wegen ihrer Körperform Heptapoden genannt – tun es ihr gleich. «So stellt man sich aufrichtig vor», kommentiert Dr. Banks zufrieden.

Die Linguistin ist von der Army aufgeboten worden, um in Erfahrung zu bringen, weshalb die ausserirdischen Besucher hier sind. In den Augen von Dr. Banks eine komplexe Frage, auf die vorsichtig hingearbeitet werden muss. Die Menschen müssten zunächst die Grundlagen der Aliensprache verstehen, weil schon das kleinste Missverständnis potenziell Gefahr birgt. «Werkzeug» oder «Waffe»? Ein feiner, aber entscheidender Unterschied.