Literarische Freiheiten

Dass die Autoren sich bei vorliegendem Projekt literarische Freiheiten genommen haben, stört christliche Kritiker. So weist etwa das evangelische Online-Magazin chrismon.de darauf hin, dass der türkisch-muslimische Autor Feridun Zaimoglu seinen «Paulus» in einem Brief strenge Nahrungs- und Opfervorschriften machen lässt – etwas, was der «Original-Paulus» abgelehnt habe. «Zaimoglu ist ein hervorragender Bibelkenner», entgegnet Dramaturgin Ruppel darauf, «er nimmt auch apokryphe Texte hinzu, also solche, die nicht in die Bibel aufgenommen wurden. Mir gefällt die Desorientierung, die sich beim Hören so manchmal einstellt.»