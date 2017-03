Andy Fletcher lebt in London, Dave Gahan in Manhattan, Martin Gore in Santa Barbara. Es ist wohl kein Zufall, dass …

Gahan: … wir uns alle drei in liberalen Enklaven niedergelassen haben? Sicher nicht. Dort leben wir sehr gern und sehr gut. Wir sind gesegnet, haben Möglichkeiten im Überfluss, aber das heisst nicht, dass wir uns nicht für das interessieren, was um uns herum passiert. Diese Themen haben sehr bewusst auch ihren Weg auf das neue Album gefunden.

Was hat Sie besonders bewegt?

Gore: Für uns war der Krieg in Syrien ein grosses Thema. Andy, Dave und ich sind erschüttert, dass die Welt sich einfach zurücklehnt und dieses Abschlachten aus sicherer Entfernung beobachtet. Wir hatten in den 90ern eine ähnliche Situation in Bosnien. Aber da gab es wenigstens Versuche der internationalen Gemeinschaft, Frieden zu schaffen. In Syrien ist der Westen dagegen untätig. Irritiert hat uns auch die «Black Lives Matter»-Kampagne. Wie kann es sein, dass schwarze Menschen in den USA reihenweise von der Polizei erschossen werden? Manchmal sieht es für mich so aus, als hätte es in diesem Land nie eine Bürgerrechtsbewegung gegeben.

Wo ist sie denn, die Revolution? Warten Sie auf einen Aufstand?

Gore: So einen polarisierenden Machthaber wie Trump habe ich in einer Demokratie noch nicht erlebt. Er macht eine Politik, die vernünftige Leuten schlicht für Wahnsinn halten müssen. Und über den Brexit hätte man niemals eine solche Volksabstimmung mit einfacher Mehrheit machen dürfen. Das war ein gigantischer Fehler. Am Ende ging es ja fast 50:50 aus. Die meisten Leute wussten ohnehin nicht, was sie da zu entscheiden hatten. Ich bin kein Befürworter von Waffengewalt und Blutvergiessen, aber mit so einer Figur an der Spitze und in der Mitte komplett gespaltenen Ländern kann es sehr gefährlich werden.

Ist «The Worst Crime» ein Ausblick auf ein solches Szenario?

Gore: Nicht direkt. Der Song, wie eigentlich das komplette Album, ist eher ein Aufruf, sich zusammenzuraufen und auf den Weg der Vernunft zurückzukehren. «Spirit» soll nicht zu depressiv wirken, sie soll kämpferisch sein.

Es scheint, als ob der Respekt, den die Menschen Depeche Mode entgegenbringen, von Album zu Album zunimmt. Ganz früher galten Sie als Teenieband, inzwischen sind Sie Ikonen. Liegt das am Alter?

Gahan: Auch, aber nicht nur. Nach all den Jahren ist es für uns wichtig, ein Album zu machen, das mit unserem früheren Werk standhalten kann. Nach 35 Jahren die eigenen kreativen Grenzen zu verschieben, ist nicht einfach und manchmal unbequem. Aber das ist eine lohnende Tortur. Eine Alternative sehe ich für uns nicht.

Wie fühlen Sie sich selbst mit «Spirit»?

Gahan: Sehr, sehr gut. Es war eine richtig, die Räder neu in Bewegung zu setzen und mit James Ford jemanden zu verpflichten, der mit einem frischen Paar Ohren an Depeche Mode heranging. James ist nicht nur ein hervorragender Produzent, er hat auch Martin und mich noch einmal enger zusammengebracht. Ausserdem spielt er fantastisch Schlagzeug und Gitarre und versteht von Synthesizern so viel wie kaum ein Mensch sonst. Er war eine hervorragende Ergänzung.