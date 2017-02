Oliver Rosa, die Swiss Music Awards (SMA) werden heuer zehn Jahre alt. Damit geht langsam, aber sicher die Kinderphase zu Ende. Hatten die SMA eine gute Kindheit?

Oliver Rosa: Ich würde schon meinen. Als wir vor zehn Jahren begonnen haben, wussten wir ja nicht, ob es überhaupt einen Bedarf gibt für einen solchen Award. Wir sind dann aber schnell gewachsen und konnten bereits nach drei Jahren zum ersten Mal in eine grössere Location ziehen. Und zudem mit der Fernsehübertragung ein grosses Publikum erreichen. Von dem her: Das Kind hat schnell laufen gelernt.

Also verlief alles komplett problemlos?

Kein Kind lernt laufen, ohne dass es auch mal stolpert oder umfällt. Wir haben in diesen zehn Jahren immer wieder Anpassungen gemacht. Sei es bei den Kategorien oder beim Reglement. Es war aber nie so, dass wir alles komplett umkrempeln mussten.

Während die SMA grösser geworden sind und laufen gelernt haben, ist parallel dazu die Musikindustrie weltweit komplett ins Straucheln gekommen. Ist da ein solcher Award überhaupt noch zeitgemäss?

Es ist ja nicht so, dass insgesamt weniger Musik gehört wird – halt einfach über andere Kanäle und nicht mehr ausschliesslich über Albenverkäufe. Denken Sie zum Beispiel an Streaming. Es gibt ja auch erfreuliche Entwicklungen: Der Anteil an Schweizer Musik am heimischen Markt ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Das wollen wir abbilden und auch entsprechend feiern.

Wenn man die Nominierten über die zehn Jahre anschaut, sieht man oft die gleichen Namen. Viel Stress und viel Bligg. Ist das nicht langweilig?

Das finde ich nicht. Die SMA bilden halt auch Konstanz ab. Wir wollen Karrieren begleiten. Zuerst sind Künstler bei den Newcomern nominiert, dann bei Best Hit oder bei Best Act. Beharrliche erfolgreiche Schaffer, deren Qualität sich durchsetzt, kann man doch nicht einfach ignorieren, nur weil sie bereits einmal einen Preis bekommen haben. Das ist auch in anderen Märkten so. Die Toten Hosen haben ein dutzend Echos, Robbie Williams ganze 18 Brit Awards gewonnen. Zudem: In diesem Jahr haben wir so viele Künstler und Bands, die zum ersten Mal nominiert sind wie noch nie in der Geschichte des SMA.

Wer sich mit Schweizer Musik auseinandersetzt, kennt die Nominierten in der SMA-«Best Talent»-Kategorie meistens schon etwas länger. Fehlt da manchmal der Mut?

Das glaube ich nicht. Dieses Jahr haben wir etwa mit Veronica Fusaro eine Künstlerin nominiert, die kaum jemand kannte. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass es in der Schweiz selten raketenhafte Karrieren gibt, wo ganz schnell von null auf hundert durchgestartet wird – Lo & Leduc, die bei ihrer Premiere gleich drei SMA gewonnen haben, waren da eine Ausnahme.