Diese inspirierte ihn zu seinem klassischen Song "Born to Run" und seiner gleichnamigen Autobiografie. Noch näher am Standort des Archivs liegt die Stadt Asbury Park am Atlantik, wo Springsteen seine musikalische Karriere startete.

Bruce Springsteen Archives and Center for American Music heisst die neue, am Dienstag (Ortszeit) angekündigte akademische Einrichtung, die unter anderem Schriften, Fotografien und andere Gegenstände zu dem 67-jährigen Rockstar sammeln wird - aber auch Materialien zu anderen Musikikonen wie Frank Sinatra oder Woody Guthrie.

Der Ort ist für das Archiv des Sängers von "Born in the USA" - die 1984 entstandene kritische Verarbeitung des Vietnam-Kriegs - bestens geeignet, findet der Rektor der Universität, Paul Brown.

Autobiografie

Mit seiner im vergangenen Jahr veröffentlichten Autobiografie hat sich Springsteen bereits ein Denkmal gesetzt. Er erzählt darin von den ärmlichen Verhältnissen seiner Familie in Freehold, vom tyrannischen Vater, der mit Alkohol und psychischen Problemen zu kämpfen hatte, und von Adele, der heldenhaften Mutter. Auch die eigenen wiederkehrenden Depressionen und Stimmungsschwankungen, für die er in therapeutischer Behandlung ist, lässt der Musiker in dem mehr als 500 Seiten dicken Buch nicht aus.