Sie haben Ihr neues Album «Il sole che verrà» dem Thema Hoffnung gewidmet. Warum?

Pippo Pollina: Wir erleben gerade schwere Zeiten. Dessen sind wir uns im reichen Westen teilweise gar nicht bewusst. Das Mittelmeer ist zum Friedhof geworden. Täglich sterben dort Leute – vermutlich viel mehr, als wir über die Medien erfahren. Dazu kommt das internationale politische Panorama: Trump, Brexit etc. Das verspricht nichts Gutes.

Das klingt nicht sehr hoffnungsvoll.

Ich bin ernsthaft besorgt. Sowohl Religion wie Politik werden missbraucht und bieten keine gute Werte-Plattform mehr. Das bedeutet für mich, dass an dieser Stelle die Kunst einspringen und Verantwortung übernehmen muss, um bestimmte Werte wiederherzustellen. Wir Künstler müssen dafür sorgen, dass gewisse Themen wieder wahrgenommen und diskutiert werden. In der Familie, mit Freunden, in Schulen, Kirchen, in der ganzen Gesellschaft. Damit alle, nicht nur die Wirtschaftskonzerne, wieder die Zukunft mitbestimmen können.

Wie geht das?

Es braucht eine Künstler-Revolution. So wie es zum Beispiel während und nach dem Zweiten Weltkrieg geschah, als Künstler für die Freiheit einstanden. Genau gleich müssen wir Künstler heute versuchen, die Gesellschaft an weniger materielle Werte heranzuführen. Denken wir nur an Weihnachten. Die wenigsten verbinden diesen Feiertag noch mit der Religion. Für viele heisst Weihnachten einfach Geschenke und Weihnachtsmärkte. Weihnachten ist zum Marketingevent geworden. Da dreht sich Jesus ja im Grab um! Egal, ob man gläubig ist oder nicht, wir dürfen so etwas nicht akzeptieren.

Glauben Sie denn daran, dass sich in Zukunft etwas ändern wird?

Klar. Wir dürfen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht verlieren. Denn nur so können wir überhaupt an einer besseren Zukunft arbeiten. Jeder muss selber jeden Tag seinen Beitrag dafür leisten. Es gibt nicht nur Arbeit und Ferien. Unser Leben beinhaltet viel mehr. Und wir dürfen auch nicht einfach darauf vertrauen, dass andere die Arbeit für uns erledigen.

Welches ist Ihr Beitrag?

Ich gebe den Leuten mit meinen Liedern Kraft. Das sehe ich auch an den vielen bewegenden Briefen von Zuhörern. Dank meiner Musik können sie zum Beispiel morgens motivierter zur Arbeit gehen. Ich glaube, dass meine Musik eine therapeutische Wirkung haben kann. Aus diesem Grund spüre ich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber meinen Zuhörern.

Sie waren jetzt eineinhalb Jahre weg von der Bühne. Was haben Sie in dieser Zeit gemacht?

Ich war während über 6 Monaten in 18 Ländern unterwegs. Manchmal alleine, manchmal mit Freunden und Familie. Einige Länder wollte ich schon lange besuchen, wie Israel oder Kuba. Einige Lieder sind dank Erlebnissen auf diesen Reisen entstanden. Zum Beispiel «Andarsene d’estate» in Kuba. Dort habe ich gesehen, wie zwei Generationen, zwei Ideologien, aufeinandertreffen. Das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt.