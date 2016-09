Im Juni 2019 werde er das Pensionsalter erreicht haben, teilte Richter am Samstag mit. Das sei der richtige Zeitpunkt, um seine Funktion aufzugeben. Mit der frühzeitigen Ankündigung seines Rücktritts will der 63-Jährige dem Stiftungsrat genügend Zeit geben, einen Nachfolger zu finden.

Richter begann seine Laufbahn in Genf. Von 1977 bis 1980 arbeitete er als Spielleiter an der Bayerischen Staatsoper, wurde danach Oberspielleiter in Kassel und war 1984 bis 1992 Generalintendant in Bremen. Von 1996 bis 2009/2010 war der Sohn des Orchesterleiters und Organisten Karl Richter Generalintendant der Deutschen Oper am Rhein.

Für seine letzte Saison in Genf wird Richter mit seiner Truppe zurück ins historische Opernhaus ziehen können. Derzeit wird wegen der Renovationsarbeiten im Grand Théâtre in der Opéra des Nations, einer Ersatzbühne aus Holz unweit des UNO-Hauptsitzes, gespielt.