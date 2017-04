"Songs wie 'SeXy', 'Freiheit' oder 'Wieder hier' gehören zur DNA der Rockmusik in Deutschland." Marius Müller-Westernhagen gehöre zweifellos zu den Pionieren der deutschsprachigen Rockmusik, sagte der BVMI-Vorstandsvorsitzende Dieter Gorny.

Der Echo wird an diesem Donnerstag in der Berliner Messe verliehen. Die Veranstaltung wird einen Tag danach auf Vox ausgestrahlt, nicht wie bisher live in der ARD.