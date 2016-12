Sabine Meyer, Sie sind die bekannteste Klarinettistin weltweit. Doch an den regionalen Musikschulen ist ein anderes Instrument der Star: das Saxofon. Ist die Klarinette vom Aussterben bedroht?

Sabine Meyer: Nein, überhaupt nicht. Vielleicht ist das Saxofon etwas populärer, aber in unserer Gegend hat die Klarinette einen enormen Zuspruch.

Wie ähnlich sind die beiden?

Sie sind von der Bauweise sehr ähnlich, auch der Klang – sind seelenverwandt, deshalb haben wir ja das «Fantasia»-Projekt mit vier Saxofonen und einer Klarinette realisiert.

Wer hat dieses Projekt erdacht?

Das Alliage Quintett ist auf mich zugekommen. Sie holen sich oft einen Gast dazu. Etwa eine Barocksängerin oder einen Zigeunergeiger, und adaptieren dann deren Repertoire.

Was reizt Sie daran?

Ich habe auch eine Affinität zum Saxofon. Mein Vater war zwar Klarinettist, aber er hatte auch eine Bigband und hat dort viel Saxofon gespielt.

Besitzen Sie auch ein Saxofon?

Ja, aktuell habe ich eines zu Hause, ein Erinnerungsstück an meine Eltern. Aber es liegt mehr herum. Manchmal packen wir es aus – dann wird es liebevoll gestreichelt. (lacht)

Wie viele andere Instrumente gesellen sich noch zu diesem Saxofon?

Oh je, das sind viele. Ich habe natürlich meine beiden Hauptinstrumente, die A- und die B-Klarinette. Und für beide jeweils einen Ersatz. Dann natürlich meine Bassettklarinette für das Mozartkonzert. Dann drei Bassetthörner für die Mozart-Divertimenti, die ich gemeinsam mit meinem Mann und mit meinem Bruder im Trio di Clarone spiele. Eine Bassklarinette für die Kammermusik kommt auch noch dazu. Und am Konzert in Rheinfelden spiele ich auch noch eine kleine, hohe C-Klarinette.

Was hat Sie als Kind gereizt, Klarinette zu lernen?

Die Klarinette war nicht das erste Instrument, das ich gelernt habe. Ich habe als Kind mit Klavier und Geige angefangen; die Klarinette kam erst mit acht Jahren dazu – vorher ist das noch zu früh. Diese Instrumente habe ich viele Jahre parallel gespielt. Aber irgendwann hat sich herausgestellt, dass ich auf der Klarinette am schnellsten vorwärtskomme. Dann muss man sich irgendwann entscheiden.

Was mögen Sie an ihrem Klang?

Man sagt, dass sie der menschlichen Stimme am nächsten kommt. Die Klarinette hat enorm viele Ausdrucksmöglichkeiten, sie kann in der Höhe zwitschern, brillieren, in der Tiefe samtweich klingen, einen unangestrengten, dunklen Ton produzieren, wunderschöne Bögen kreieren … die enorme Bandbreite der Klangfarben ist ein wichtiges Merkmal der Klarinette. Deshalb kann man mit ihr so viele verschiedene Stile spielen, auch Volksmusik, Jazz …

… nur keine Barockmusik.

Ja, leider. Die Klarinette wurde erst später erfunden; Carl Philipp Stamitz war der Erste, der sie verwendet hat.

Blutet Ihnen das Herz, wenn Sie all die Schätze der Barockmusik hören – die Sie mit der Klarinette nicht spielen können?

Ja, ein bisschen schon. Aber dann setze ich mich eben ans Klavier und spiele Musik von Bach.

Gab es in Ihrer Kindheit noch andere Berufsträume?

Nein. Es war immer klar, dass ich Musikerin werden wollte. Es gab nie einen Punkt, wo ich überlegen musste …

… was ja auch ein Vorteil sein kann.

Wenn Teenager heute nicht wissen, was sie machen sollen, dann ist das ein Problem, ja. Ich bin meinen Eltern dankbar, die das bei mir sehr behutsam gelenkt haben. Ich hatte eine wunderbare Kindheit, ganz ohne Druck.

Sie besitzen eigene Pferde – ist das auch ein Kindheitstraum?

Ja. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, unser Nachbar hatte Pferde; ich war sehr oft dort. Und ich habe mir geschworen: Wenn ich mal gross bin, will ich eigene Pferde haben. Zum Glück hatte mein Mann den gleichen Kindheitstraum – und dann haben wir uns diesen Traum irgendwann verwirklicht.

Leben Sie heute auf dem Land?

Nein, wir leben in der Altstadt von Lübeck. Wir haben beide Professuren an der Hochschule Lübeck, haben fünf Minuten Weg. Unsere Pferde wohnen auf einem Bauernhof im Umland, unsere Nachbarn kümmern sich um sie. Und so oft es geht, fahre ich dorthin.

Sie sind gerade auf Tour, und auch sonst viel unterwegs – hilft Ihnen der Bauernhof als Ausgleich?

Ja. Dort ist eine total andere Welt; ich geniesse die Gartenarbeit, die eigene Marmelade zu kochen ...

Sie waren 1982 die erste Frau als Bläsersolistin bei den Berliner Philharmonikern ...

… ach, das ist nun wirklich lange her …

Ihr Engagement dort endete im Streit zwischen Herbert von Karajan und den Orchestermitgliedern. Heute scheinen die Frauen in den Orchestern angekommen zu sein. Ist dem so?

Als Frau als Solistin unterwegs zu sein, ist überhaupt kein Problem. Was aber nach wie vor schwierig ist – und das betrifft nicht nur die Musik, sondern genauso die Politik und die Wirtschaft – als Frau eine Führungsposition innerhalb einer Gemeinschaft von Männern einzunehmen. Es gibt immer noch Männer, die nicht neben einer Frau die zweite Klarinette spielen wollen.

Aber bei den Geigen sitzen die Geschlechter auch nebeneinander?

Die Geigen sind eine Gruppe von 30 Mitgliedern. Eine Klarinette ist eine Solostimme. Da kann es nur einen Ersten geben. Diese Position als Frau zu bekommen, ist auch heute nicht einfach.

Verstehen Sie, wo das Problem liegt?

Ach, da sage ich jetzt nichts mehr dazu, da bin ich schon zu oft ins Fettnäpfchen getreten. (lacht)

Sie waren viele Jahre Mitglied des Lucerne Festival Orchestra. Was reizt Sie am Orchesterspiel?

Das Repertoire dafür ist einfach unheimlich gross und phänomenal schön. Beethoven, Brahms, all die Sinfonien! Ich habe längst nicht alles spielen können, was ich gerne gespielt hätte; trotz meiner Zeit in den Jugendorchestern.

Weshalb haben Sie in Luzern aufgehört?

Weil dadurch der Sommer immer komplett belegt war. Und ich musste mich auch stets intensiv vorbereiten. Ich habe grosse Achtung vor jedem Orchestermusiker. Mit Abbados Tod war für mich auch der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen vom Lucerne Festival Orchestra.

Nun sind Sie mit Ihrem neuen Album «Fantasia» mit dem Alliage Quintett auf Tour. Alle Werke darauf erzählen eine Geschichte. Welche ist Ihnen die liebste?

Die vom Zauberlehrling – die kennt jeder. Aber auch Strawinskys Feuervogel ist unheimlich spannend, dann noch die Polowetzer Tänze von Alexander Borodin, da ist die Klarinette sehr herausragend. Und um es farbiger zu machen, spielen wir noch Duos von Dmitri Schostakowitsch, jeweils mit einem anderen Saxofon.

Seit 2013 ist dies Ihre erste CD-Veröffentlichung nach 3 Jahren. Warum diese lange Pause?

Ich habe bereits so viele CDs aufgenommen – irgendwann ist alles eingespielt.

Liegt es auch am Wandel der Tonträger? Stirbt die CD aus?

Vielleicht, ich weiss es nicht. Früher waren die Firmen in jedem Fall mutiger. Damals, als ich die beiden Stamitz-Konzerte eingespielt habe – da kannte noch niemand diesen Komponisten. Aber EMI hat ordentlich Werbung gemacht, und die CD hat sich 200 000-mal verkauft. Heute wird Brahms mit Klezmer gemischt, damit die Leute überhaupt noch CDs kaufen – aber bei so etwas mache ich nicht mit.

Wo möchten Sie künstlerisch noch hin?

Mir ist wichtig, dass ich immer neugierig bleibe, dass ich mich auf neue Sachen einlasse. Zum Beispiel auf Kammermusik mit vier Saxofonen.