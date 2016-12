Nachdem die 22. Ausgabe dieses Jahr nur gerade 18'000 Zuschauer anzuziehen vermochte, ist der Stiftungsrat über die Bücher gegangen: Es sollten "alle Möglichkeiten geprüft werden, diese landesweit wichtige kulturelle Veranstaltung weiterzuführen", wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Das Openair-Festival wird deshalb nur noch in den geraden Jahren durchgeführt.

2018 wird ein Programm aus beliebten Arien und Musicalnummern zusammengestellt. Der Stiftungsrat will die Tradition beibehalten, Orchester und Chor aus der Westschweiz zu engagieren, welche Solisten von internationalem Format begleiten.

Die neue Ausrichtung sei von Unternehmen und Institutionen, die am Festival in der Arena von Avenches beteiligt sind, gut aufgenommen worden, heisst es in der Mitteilung. Es wird nun erwartet, dass die öffentliche Hand, namentlich die Gemeinde Avenches, bis spätestens Ende April kundtut, ob sie das Festival weiterhin unterstützen will und kann.

Seit der Saison 2014, als "Carmen" dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, machte sich am Festival ein deutlicher Besucherschwund bemerkbar. Dieser brachte den Anlass finanziell erheblich in Schräglage.