Im Vorfeld des Blues Festivals Basel wurde der britische Bluesrock-Gitarrist und Sänger Aynsley Lister mit Vorschusslorbeeren überschüttet. Hoch waren die Erwartungen, auch weil Lister gleich drei weitere britische Bluesrockgitarristen zu seinem Auftritt auf der Bühne des Volkshauses Basel eingeladen hatte: Laurence Jones, Ben Poole und Stevie Nimmo. Doch dann machte sich Ernüchterung breit: Weichgespült wie eine Popband wirkte der Sound des Quartetts um Lister und die jungenhafte Stimme des Sängers liess auch kein rechtes Blues-Feeling aufkommen.

Mit den beiden Gastmusikern, den britischen Gitarristen Laurence Jones und Ben Poole, nahm die Sache dann langsam Fahrt auf. Schliesslich übernahm der Schotte Stevie Nimmo die Rolle des Gastes. Allein durch seine physische Präsenz dominierte der Schotte die Bühne. Dazu kam Nimmos kraftvolle Bluesstimme und sein donnernder Gitarrensound; die Fans des Bluesrock schwebten im Himmel.

Das pure Kontra zum stacheligen Sound der britischen Bluesrocker war am letzten Abend des Festivals zu hören. Locker swingender Chicago Jazz, pardon, Blues war angesagt. Neben der bewährten Band rund um den Gitarristen Joel Paterson hatte Saxophonist Sam Burckhardt den Bluessänger Oscar Wilson aus Chicago nach Basel gebracht. Gut gespielte Musik, der es aber an Erdung fehlte. Doch noch kantig wurde es, als die 92-jährige Sängerin Othella Dallas die Bühne betrat und ein herzhaftes «I Got You (I feel Good)» ins Mikrofon schmettere.

Zwiespältige Festival-Bilanz

Viele Festival-Besucher sind der Ansicht, dass die 18. Ausgabe des Blues Festival Basel 2017 ein hervorragender Jahrgang war. Tolle Sängerinnen, grandiose Gitarristen und der Heimwehbasler Sam Burckhardt, der einmal mehr eine Top-Band aus Chicago nach Basel brachte. Sie sind zufrieden.

Es gibt aber auch Stimmen, die anderer Meinung sind. Im Besonderen unter den passionierten Bluesfans sind nicht wenige, die den Überhang des Bluesrock im Programm monieren. Sie beklagen, dass der akustische und der klassische City Blues in der Tradition eines B.B. King oder Buddy Guy zu kurz gekommen ist.

Das Festival droht auch, sich mehr und mehr in einer kuscheligen Blase abzukapseln und die musikalische Welt ausserhalb nicht mehr richtig wahrzunehmen. Was für Bands und Musik programmieren andere Festivals und Konzertveranstalter? Was passiert in der aktuellen Bluesszene? Welche Bands sind Top, welche Newcomer sind am abheben?

Auch wird Jahr für Jahr aus nostalgischen und persönlichen Gründen der Samstagabend ausschliesslich mit Blues aus Chicago besetzt und ignoriert, dass im Rest der USA in punkto Blues mindesten so viel los ist wie in Chicago. Louisiana, Mississippi, Texas, Westküste, überall sind Top Acts unterwegs, die den meisten europäischen Blues Musikern und Bands nur so um die Ohren spielen. Da können selbst die bluesbegeisterten Engländer nicht mithalten.

Man vermisste einen roten Faden. Alles wirkt zusammengewürfelt: Eine englische Country Musikerin, die hörbar im Blues nicht heimisch ist (Sarah Jory); eine amerikanische Singer/Songwriterin, in deren Musik der Blues eine untergeordnete Rolle spielt (Dana Fuchs); nicht besonders innovative Boogie Woogie Pianisten (Axel Zwingenberger und Ben Waters); eine Soul-Funk Sängerin mit einer guten Stimme, aber unmotivierter Band (Tasha Taylor); ein ewiger Gast aus Chicago (Sam Burckhardt); alles wird in den Korb gelegt. «Man muss Musik programmieren, die das Publikum mag», wird als Gegenargument ins Feld geführt. Nicht sehr stichhaltig.

Luzern macht es besser

Das Lucern Blues Festival stellt Jahr für Jahr ein attraktives Festival auf die Beine, das den Blues mit allen seinen Facetten auf höchstem Niveau beleuchtet und die Säle des Grand Casino Luzern sind immer bis auf den letzten Platz voll! Es ist an der Zeit, dass sich das Blues Festival Basel auf seine Roots in der Anfangszeit zurückbesinnt, wo der Blues noch im Zentrum stand.